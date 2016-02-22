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خالد النبوى ووزراء الخارجية والتنمية المحلية والتخطيط يشاركون فى عزاء هيكل

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خالد النبوى ووزراء الخارجية والتنمية المحلية والتخطيط يشاركون فى عزاء هيكل خالد النبوى ووزراء الخارجية والتنمية المحلية والتخطيط يشاركون فى عزاء هيكل
وصل منذ قليل، الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية وأشرف العربى وزير التخطيط، وسامح شكرى وزير الخارجية، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، للمشاركة فى مراسم العزاء الذى تقيمه أسرة الكاتب الصحفى الكبير الراحل محمد حسنين هيكل بمسجد عمر مكرم.

كما شارك فى العزاء، نبيل فهمى وزير الخارجية الأسبق وعبد المحمود عبد الحليم سفير السودان، وجلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة وطارق الخولى وهيثم الحريرى عضو مجلس النواب وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة والفنان خالد النبوى.

كما شارك فى العزاء، الكاتب الصحفى محمود بكرى، ومصطفى بكرى وجمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، ومحمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة.

يذكر أن الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، عقد وافته المنية عن عمر يناهز الـ92 عاماً، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة، ويعتبر "هيكل" أحد أهم الصحفيين والكتاب فى تاريخ على الإطلاق.


>وصول نبيل العربى وصلاح منتصر ومحمد عبد القدوس للمشاركة فى عزاء "هيكل"

وصول أبناء محمد حسنين هيكل إلى دار مناسبات عمر مكرم‎ لتلقى عزاء والدهم

إجراءات أمنية مشددة بمحيط مسجد عمر مكرم استعدادا لعزاء حسنين هيكل‎

وفد من مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة يشارك فى عزاء "هيكل" اليوم

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