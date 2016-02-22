حسين ياسين لـ في الجول: عودة صلاح تثبت تطور شخصيته

ليس سهلا أن تتجاوز انتقادات عنيفة في مدينة روما.. لهذا أهداف وتألق محمد صلاح مع الجيلاروسو مؤخرا أكبر دليل على تطور شخصيته.

هذا ما يؤمن به حسين ياسين المراسل الشهير لشبكة BeinSports في إيطاليا.

وجاءت تصريحات حسين ياسين بعد فوز روما على باليرمو بخماسية سجل منها صلاح هدفين.

وقال حسين ياسين لـFilgoal.com: "واضح جدا أن صلاح تخطى فترة الإصابة بنجاح".

وأكد "لولا تلك الإصابة لكان رصيده أعلى من الأهداف، لأن نسبة تسجيله ممتازة حاليا".

نضج

وأردف حسين ياسين "معنويا كان صلاح بحاجة ماسة للتسجيل وللتألق مجددا. وهذا ما حصل بعد فترة صعبة واجه فيها انتقادات كبيرة".

واستدرك "في رأيي أيضا أن تلك الانتقادات لم تكن في محلها من الأساس".

وأكمل "هذه العودة تثبت تطور شخصية صلاح كلاعب. فليس سهلا تجاوز الانتقادات خاصة في فريق مثل روما".

وتطرق حسين ياسين إلى التحدث عن إدين إدجيكو مهاجم روما، والذي أهدر فرصة سهلة للغاية أمام باليرمو ثم عاد وسجل هدفين.

وأتم "إدجيكو يحتاج لاستعادة الثقة. الأمر معنوي أكثر مما هو بدني. بعد مباراة باليرمو مفترض ان يكون قد تحسن كثيرا".