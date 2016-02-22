أول إماراتية تفوز بمنصب نائب رئيس الجهاز العربي للاعتماد "إيه آر إيه سي"

فازت أمينة أحمد محمد مدير إدارة اعتماد تقييم المطابقة ببلدية دبي بمنصب نائب رئيس الجهاز العربي للاعتماد ونائب رئس اللجنة التنفيذية للجهاز إذ جرت الانتخابات التجديدية للجهاز خلال الجمعية العمومية الرابع والذي عقد في شهر فبراير الحالي بتونس لتصبح أول إماراتية تتقلد منصبا قياديا بأجهزة الاعتماد الدولية .

ويأتي فوز أمينة أحمد بتزكية جميع الدول الأعضاء تتويجا لمنظومة اعتماد تقييم المطابقة التي انتهجتها الدولة ولجهودها في حصول إدارة اعتماد تقييم المطابقة ببلدية دبي " دي إيه سي " على الاعتراف الدولي من منظمات "إي إل إيه سي" و " إي إيه إف".

وقالت أمينة أحمد ان فوزها بهذه المسؤولية يعكس مدى ثقة الدول الأعضاء في تجربة الإمارات محليا وإقليميا إذ وضعت الدولة على خارطة الاعتماد دوليا واستحدثت خارطة جديدة على مستوى العالم وأصبحت الرقم واحد على مستوى دول الخليج العربي الحاصلة على هذا الاعتراف الدولي والذي أتى ثماره بتواجد الإدارة في أكثر من "15" دولة على مستوى العالم بحصيلة تجاوزت "400" جهة حكومية وقطاع خاص قامت الإدارة باعتمادها في مجالات الفحص المخبري للسلع والمنتجات باختلاف أنواعها والمختبرات الطبية والتفتيش ومنح الشهادات لأنظمة الجودة والأشخاص والخدمات وكان آخر الاعترافات الدولية التي حصلنا عليها بعد تجاوز تقييم النظراء الدولي من منظمة " بي إيه سي" " إي إيه إف" في مجال اعتماد منح الشهادات للمنتجات حسب المواصفة أيزو "17065".

وأعربت عن سعادتها بهذا الإنجاز الذي يعكس دعم القيادة الرشيدة والتي توجت بإصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قانون إنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد والذي ينقل أعمال إدارة اعتماد تقييم المطابقة إلى العالمية من خلال مركز له طبيعة دوليه مستقل في أداء عمله يهدف لدعم الاقتصاد الوطني والإسلامي وتعزيز مكانة الدولة والإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات الاعتماد المختلفة وتسهيل عمليات التبادل التجاري والمساهمة في حماية البيئة والصحة والسلامة وتعزيز قدرة المنشآت الاقتصادية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

جدير بالذكر أن الجهاز العربي للاعتماد تم إنشاؤه عام 2010 بقرار المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين كأول جهاز عربي للاعتماد بين الدول العربية بهدف توحيد أعمال تقييم المطابقة وأنشطة أجهزة الاعتماد ليكون بمثابة المنظمة الإقليمية العربية للاعتماد ونسخة عربية لكل من المنتدى الدولي لاعتماد "إي إيه إف"والتعاون الدولي لهيئات اعتماد المختبرات وجهات التفتيش "إي إل إيه سي" ويتم من خلال الجهاز وضع آليات الاعتراف المتبادل بين أجهزة الاعتماد العربية حسب متطلبات الاعتراف الدولي بهدف تطوير التجارة البينية بين الدول العربية ودول العالم وقبول شهادات الفحص وإلغاء الازدواجية.