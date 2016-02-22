جموع المصلين يؤدون صلاة الجنازة على شهيد الوطن عبيد البدواوي

أدى جموع المصلين ظهر اليوم في مسجد مصفوت الكبير بإمارة عجمان صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن عبيد سالم سعيد البدواوي الذي استشهد إثر تدهور آليته العسكرية خلال أدائه لواجبه الوطني أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في عملية " إعادة الأمل " باليمن .

وشيع المصلون جثمان الشهيد عبيد سالم سعيد البدواوي إلى مثواه الأخير حيث ووري الثرى في مقابر مصفوت .. ودعا الجميع الله العلي القدير أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

وأعرب سعيد الشقيق الأكبر للشهيد عبيد سالم سعيد البدواوي - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " - عن فخره واعتزازه بشقيقه الشهيد ..مؤكدا أن شهيد الوطن وسام فخر على صدورنا لانه انتقل إلى جوار ربه مدافعا عن الوطن.

وقال " إن الشهيد عبيد ذهب إلى اليمن بروح النصر ليدافع عن بلادنا وطاعة ولي الأمر ونصرة المظلوم وهو على يقين بأنه سيعود إلى الوطن إما شهيدا أو رافعا راية النصر وشاء العلي القدير أن ينضم إلى قافلة شهداء الإمارات الذين سطرت أمجادهم بحروف من نور ونسأل الله أن يلهمنا الصبر على فراقهم " .

وأضاف في ختام تصريحه " نحن 12 شخصا وبعد استشهاد البطل عبيد بقينا 11 منهم 4 بالقوات المسلحة وكلنا فداء للوطن وقيادته الرشيدة ولشيوخنا الكرام".