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أستاذ قلب: يجب ألا نعتمد فقط على التوصيات العالمية للسيطرة على أمراض القلب

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أستاذ قلب: يجب ألا نعتمد فقط على التوصيات العالمية للسيطرة على أمراض القلب أستاذ قلب: يجب ألا نعتمد فقط على التوصيات العالمية للسيطرة على أمراض القلب
شدد الدكتور إيهاب الحفنى، أستاذ القلب بكلية الطب جامعة الأزهر على ضرورة ألا تعتمد على التوصيات العالمية فقط للسيطرة على أمراض القلب، بل يجب وضع توصيات خاصة تتناسب مع طبيعة أمراض القلب المنتشرة بين ملايين المصريين.

وأكد الحفنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش مشاركته فى مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض القلب الذى عقد اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة أنه ظهر اتجاه مؤخرًا فى الكثير من دول العالم بأن يشارك فى عمليات القلب خاصة المرتبطة بتغيير الصمامات فريق طبى متعدد التخصصات، يتكون من جراح القلب وخبير الموجات فوق الصوتية ومختص تغذية ومختص تخدير وأطباء كبار السن، وأن يحدث تنسيق كامل بينهم للحصول على أفضل نتائج .

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