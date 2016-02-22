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مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس

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مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس

مجلس النواب – أرشيفية

وافق مجلس النواب فى الجلسة المسائية، الآن، على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب من حيث المبدأ.

جدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، يبدأ اليوم الإثنين، أولى جلساته لمناقشة مواد مشروع لائحته الداخلية الجديدة، التى وضعتها اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، عضو مجلس النواب المعين ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة اليوم: مناقشة المواد من 1 إلى 60 فى الجلسة الأولى فى الساعة الحادية عشرة صباحًا، أما الجلسة المسائية وتم عقدها فى الرابعة عصرًا، فشهدت مناقشة المواد من 61 لـ100.

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