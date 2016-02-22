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السفير المصري في تنزانيا يلتقي رئيس الجمهورية لبحث تدعيم العلاقات الثنائية

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السفير المصري في تنزانيا يلتقي رئيس الجمهورية لبحث تدعيم العلاقات الثنائية السفير المصري في تنزانيا يلتقي رئيس الجمهورية لبحث تدعيم العلاقات الثنائية

جون ماجوفولي، الرئيس التنزاني – أرشيفية

 

التقى جون ماجوفولي، الرئيس التنزاني، السفير ياسر الشواف، سفير لدى تنزانيا، بمقر رئاسة الجمهورية، صباح الإثنين، حيث أكد السفير الشواف للرئيس التنزاني أن أولويات مصر في الفترة الراهنة هي تدعيم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والارتقاء بها لتصل لمستوى العلاقات السياسية الممتازة بينهما، وتنفيذًا لذلك فمن المنتظر أن يتم افتتاح مكتب تجاري لمصر قريبًا في دار السلام.

استعرض السفير، مدى اهتمام مصر بتطوير علاقاتها الثنائية مع شقيقتها تنزانيا، وذلك من خلال الدورات التدريبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية في العديد من المجالات للكوادر التنزانية، فضلًا عن وجود المركز الإسلامي المصري في دار السلام منذ ستينيات القرن الماضي، بجانب قيام مصر ممثلة في وزارة الموارد المائية والري بحفر 100 بئر في عدد من المناطق التنزانية وهو ما يعتبر أحد أهم المشروعات للشقيقة تنزانيا والتي تدعمها مصر ماليًا وفنيًا.

من جانبه، أكد الرئيس التنزاني، دعمه غير المحدود للرئيس عبد الفتاح من أجل استقرار وأمن مصر، وقد أوضح الرئيس التنزاني تقديره لمصر ودورها في الماضي والحاضر، مثنيًا على العلاقات الثنائية المتميزة منذ فترة طويلة، كما أبدى الرئيس التنزاني اهتمامه بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر، مؤكدًا احتياج تنزانيا للتعاون مع مصر في العديد من المجالات، و موجها الدعوة للمستثمرين المصريين لاستكشاف فرص التعاون الممكنة في تنزانيا في جميع المجالات وفي مقدمتها التشييد والبناء.

وأبدى «ماجوفولي»، لرئيس التنزاني إعجابه الشديد بالجسر الذي يربط ضفتي دار السلام والذي يُشرف على إنشائه هندسيًا أحد مكاتب الاستشارات الهندسية المصرية، حيث أبرز الرئيس أن الجسر سيكون بمثابة علامة مميزة على الأرض للمشاركة المصرية المتميزة في إنشائه، وأن ذلك من شأنه فتح مجالات أخرى للشركات المصرية في مجال التشييد في أنحاء تنزانيا.

كما أشاد الرئيس ماجوفولي بخطوة فتح مكتب تجاري مصري في دار السلام قريبًا، موضحًا أن ذلك من شأنه المساعدة في تعظيم عمليات التبادل التجاري بين الدولتين.

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