وزير الخارجية يستقبل أمين عام منظمة السياحة العالمية

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الإثنين، ‘‘طالب الرفاعي’’ أمين عام منظمة السياحة العالمية، والذي يزور مصر في إطار تنسيق الجهود والتعاون مع مصر باعتبارها الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للمنظمة.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بإن اللقاء تناول كافة أوجه التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة السياحة العالمية، والجهود المبذولة لدعم تنشيط قطاع السياحة في مصر، ودور السفارات المصرية في الخارج في هذا الشأن.

وقال أمين عام المنظمة خلال لقاءه مع «شكري»، إن هناك ضرورة لتكاتف المجتمع الدولي مع مصر في مواجهة الإرهاب، وإن يدرك أهمية قطاع السياحة كقاطرة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن ظاهرة الإرهاب تهدد كل المجتمعات دون تمييز، وتقتضي تكاتف الجهود الدولية من أجل مواجهتها.