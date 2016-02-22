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«عبد العال»: المجلس لن يقبل اعتذار«عكاشة» إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية

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«عبد العال»: المجلس لن يقبل اعتذار«عكاشة» إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية «عبد العال»: المجلس لن يقبل اعتذار«عكاشة» إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية

توفيق عكاشة

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، انه لا يقبل التجاوز تجاه المجلس، مشددا على أن المجلس لن يقبل اعتذار النائب توفيق عكاشة إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه فيما بدر منه بحق المجلس ورئيسه في الجلسة التي عقدت صباح اليوم .

وقال عبد العال في الجلسة المسائية التي عقدت اليوم الاثنين ، إن صدره لا يضيق ضد آي نقد يوجه إليه وانه تسامح فيما قيل ضده، غير انه لا يقبل أن يتم توجيه أي إهانة أو تجاوز تجاه المجلس .

وأصر رئيس المجلس على ضرورة خروج النائب توفيق عكاشة من الجلسة بعد أن تم إخراجه منها في الجلسة السابقة .

أ ش أ

 

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