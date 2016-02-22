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بعد محاولة الثأر منه.. نقل مطلوب فى أحكام إعدام لمستشفى أسيوط

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بعد محاولة الثأر منه.. نقل مطلوب فى أحكام إعدام لمستشفى أسيوط بعد محاولة الثأر منه.. نقل مطلوب فى أحكام إعدام لمستشفى أسيوط
قامت الأجهزة الأمنية التابعه لمديرية أمن قنا بنقل مطلوب فى أحكام قضائية بالإعدام والسجن المؤبد إلى مستشفى أسيوط المركزى، بعد أن أطلق عليه أولاد عمومته وابل من الأعيرة النارية فى محاولة للأخذ بالثأر منه بعد اتهامة بقتل والد أحدهما.

وأفاد مصدر أمنى أن "صابر و. ج" الصادر ضده حكمين بالاعدام واخر بالسجن المؤبد فى تهم قتل قام اليوم كلا من "إبراهيم. ا" و"محمد ف ف" من عائلة العطلات بقرية الحجيرات التابعه لمركز قنا باطلاق وابل من الاعيرة الناريه عليه مما اسفر عن اصابته باصابات خطيره فى محاولة للاخذ بالثار منه بعد اتهامة بقتل والد المتهم الاول.

حيث تم نقل المصاب لمستشفى أسيوط تحت حراسه مشدده وتكثف الأجهزة الأمنيه جهودها لضبط مرتكبى الواقعة.

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مصر 365