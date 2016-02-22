أخبار عاجلة

«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
«سوبارو» تعالج أخطائها بتطوير سياراتها الموجودة في الأسواق -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... في المدرسة زمان كان في واحدة صاحبتي بتفتي على طول وتحكي موقف كوميدي -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... إحنا شعب بيحب يفتي " الناس مقامات " -
بيومي أفندي - موقف كوميدي لـ بيومي فؤاد وهو بيقدم يسرا اللوزي " إتخضيتي ليه .. أصلك بتخوف " -
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب سمنود: وزير الشباب وافق على دعم نادى سمنود ومراكز الشباب

Google+ Print
نائب سمنود: وزير الشباب وافق على دعم نادى سمنود ومراكز الشباب نائب سمنود: وزير الشباب وافق على دعم نادى سمنود ومراكز الشباب
أكد محمد أحمد زايد عضو مجلس النواب عن بندر سمنود بمحافظة الغربية، موافقة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لتقديم دعم فورى لنادى سمنود الرياضى ومراكز الشباب بسمنود.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الشباب مع محمد أحمد زايد عضو مجلس النواب عن دائرة سمنود والدكتور سمير الخولى عضو مجلس النواب عن مركز طنطا.

وأضاف "زايد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوزير وافق أيضا على البدء الفورى فى تنجيل ملاعب كرة القدم لمراكز شباب ميت بدر، الناصرية وجارٍ حصر الملاعب المؤهلة للتنجيل بمركز سمنود وسيتم تنجيلها فور الانتهاء من حصرها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365