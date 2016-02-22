نائب سمنود: وزير الشباب وافق على دعم نادى سمنود ومراكز الشباب

أكد محمد أحمد زايد عضو مجلس النواب عن بندر سمنود بمحافظة الغربية، موافقة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لتقديم دعم فورى لنادى سمنود الرياضى ومراكز الشباب بسمنود.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الشباب مع محمد أحمد زايد عضو مجلس النواب عن دائرة سمنود والدكتور سمير الخولى عضو مجلس النواب عن مركز طنطا.

وأضاف "زايد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوزير وافق أيضا على البدء الفورى فى تنجيل ملاعب كرة القدم لمراكز شباب ميت بدر، الناصرية وجارٍ حصر الملاعب المؤهلة للتنجيل بمركز سمنود وسيتم تنجيلها فور الانتهاء من حصرها.