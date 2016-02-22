بالصور.. الأمن ينهى خصومة ثأرية بالمراغة بحضور مدير الأمن ومحافظ سوهاج

أنهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، اليوم الاثنين، إجراءات الصلح النهائى بين عائلتى شعيب بنجع الجزار ‏بقرية إدفا مركز سوهاج، وعائلة الخمايسة بقرية البطاخ دائرة مركز المراغة، يتقدمهم اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، والعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وعدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى، والقيادات الشعبية والتنفيذية، بحضور أكثر من 2000 شخص من أهالى مركز المراغة والقرى والنجوع التابعة له.

من جانبه، أشار اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، أن المديرية أطلقت مبادرة "سوهاج خالية من الثأر"عام 2016 ، ولا تتدخر جهدا فى تحقيق هذا الهدف المنشود، وأن الهدف الأساسى من الشرطة هى حفظ الأمن للمواطن، وأن جهود المديرية مع جهود لجنة المصالحات خلال الفترة الماضية، حققت العديد من المصالحات.

ناشد مدير أمن سوهاج الجميع بضبط النفس واللجوء إلى الطرق القانونية لحل المنازعات لا إلى العنف، لأن العنف لا يولد إلا العنف، وعواقبه وخيمة، يدفع ثمنها الجميع، القريب والبعيد، الأهل والصديق والجار، وتعكر صفو المجتمع، وأننا كأجهزة أمنية لن نترك مكانا به أى خصومة أو مشاحنة أو إطلاق لنار إلا وسنستهدفه، لافتا إلى ـن سوهاج خالية من البؤر الإجرامية، ما دامت يد الأمن تستطيع الوصول لتلك الأماكن، وتستطيع أن تفرض سيطرتها عليها وبقوة .

من جانبه، أكد‏ الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، خلال كلمته، أن المصالحات تخدم عملية التنمية بالمحافظة، ونقدم مكافأة للقرى التى ‏تنهى المصالحات من خلال إقامة المشروعات، وأن المصالحات ‏بين العائلات حماية للأجيال القادمة، وأشاد بالمجهود الذى تقوم به لجان المصالحة من أجل ‏تحقيق الهدف المنشود، وأشاد بالمجهودات التى يقوم بها رجال الشرطة من أجل حماية المواطن، ‏وتحقيق الأمن والأمان للجميع. ‏

‏أما العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، فقد أعلن أنه لا سبيل لأمن المواطن إلا إذا نبع الأمن من داخل المواطن نفسه، وأراد هو تطبيق الأمن، ونبذ العنف، ووضع نصب عينيه أن هناك ربا يراقبه فى كل أعماله وأفعاله، فقبل أن يحرض على الفتنة، والقتل، ويعلم أن هناك قصاصا فى الدنيا والآخرة، وأن الله يكافئ من يعفى ويصلح، والعفو والصلح ليس ضعفا بل من يصفح ويعفو فهو الأقوى، وأجره عند الله كبير، وأننى أحذر كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن، فهو ليس ببعيد عن يد الأمن، وسوف نذهب إليه فى عقر داره ونطبق عليه القانون كاملا، ولا تهاون مع أى مخرب أو محرض أو حامل لسلاح فى وجه الآمنين، حفظ الله مصر قائدا وشعبا وجيشا وشرطة.

وقال الشيخ الحديوى أـحمد، مدير الوعظ بمديرية الأوقاف بسوهاج، إن الدين الإسلامى يؤكد ‏على التسامح والتآخى بين أبناء الوطن الواحد، وعلينا أن نقتدى برسولنا الكريم من أجل نشر روح ‏التسامح والأخوة.‏



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