أخبار عاجلة

«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
«سوبارو» تعالج أخطائها بتطوير سياراتها الموجودة في الأسواق -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... في المدرسة زمان كان في واحدة صاحبتي بتفتي على طول وتحكي موقف كوميدي -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... إحنا شعب بيحب يفتي " الناس مقامات " -
بيومي أفندي - موقف كوميدي لـ بيومي فؤاد وهو بيقدم يسرا اللوزي " إتخضيتي ليه .. أصلك بتخوف " -
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيل وزارة الشباب والرياضة يعقد لقاء جماهيرى بالساحة الشعبية فى مدينة طنطا

Google+ Print
وكيل وزارة الشباب والرياضة يعقد لقاء جماهيرى بالساحة الشعبية فى مدينة طنطا وكيل وزارة الشباب والرياضة يعقد لقاء جماهيرى بالساحة الشعبية فى مدينة طنطا
عقد حسام الدين العجمى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، مساء اليوم الاثنين، لقاء جماهيرى، بأهالى حى ثان مدينة طنطا، فى مركز شباب مدينة طنطا "الساحة الشعبية" فى حضور علاء حجازى مدير المكتب الفنى بمديرية الشباب، وفتحى خضر مدير إدارة التخطيط والمتابعة، وحسن العشري مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى ومحمود الزهراوى مدير الشئون القانونية، والشناوى ماضى، مدير إداره الهيئات، وإبراهيم حجازى مدير إدارة المنشئات.

يهدف المؤتمر التعرف علي المشكلات، التى تواجه مراكز الشباب بقطاع إدارة طنطا ثان، واحتياجات الشباب من البرامج والمشروعات والخطط لوضع رؤيا مستقبليه لتنفيذها، وبحث سبل إنشاء ملاعب لممارسه كافه الأنشطة الرياضية، وتذويد مراكز الشباب بالتكنولوجيا الحديثة، وكيفيه التعاون مع المؤسسات الأخرى لجذب الشباب لمراكز الشباب والتأكيد على المشروعات الصغيرة لحل مشكلات البطالة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365