وكيل وزارة الشباب والرياضة يعقد لقاء جماهيرى بالساحة الشعبية فى مدينة طنطا

عقد حسام الدين العجمى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، مساء اليوم الاثنين، لقاء جماهيرى، بأهالى حى ثان مدينة طنطا، فى مركز شباب مدينة طنطا "الساحة الشعبية" فى حضور علاء حجازى مدير المكتب الفنى بمديرية الشباب، وفتحى خضر مدير إدارة التخطيط والمتابعة، وحسن العشري مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى ومحمود الزهراوى مدير الشئون القانونية، والشناوى ماضى، مدير إداره الهيئات، وإبراهيم حجازى مدير إدارة المنشئات.

يهدف المؤتمر التعرف علي المشكلات، التى تواجه مراكز الشباب بقطاع إدارة طنطا ثان، واحتياجات الشباب من البرامج والمشروعات والخطط لوضع رؤيا مستقبليه لتنفيذها، وبحث سبل إنشاء ملاعب لممارسه كافه الأنشطة الرياضية، وتذويد مراكز الشباب بالتكنولوجيا الحديثة، وكيفيه التعاون مع المؤسسات الأخرى لجذب الشباب لمراكز الشباب والتأكيد على المشروعات الصغيرة لحل مشكلات البطالة.