بالصور.. القبض على 3 أشخاص بعد مطاردة فى شوارع الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من القبض على3 أشخاص، اليوم الاثنين، أحدهم مطلوب فى أحكام قضائية، بعد مطاردة بوليسية فى شوارع الإسماعيلية.

وقال بيان أمنى، صادر عن مديرية أمن الإسماعيلية اليوم، إنه أثناء قيام ( ضابط كمين الكوبرى العلوى) والقوة المرافقة، بمباشرة أعمال الكمين، تم إيقاف السيارة رقم 136 ص س أ ملاكى ماركة هيونداى فيرنا، بيضاء اللون، يستقلها ثلاثة أشخاص، وحال قيام الضابط بفحص تراخيص السيارة وتحقيق شخصية مستقليها، والكشف الجنائى عليهم، لاذ قائدها بالفرار بالسيارة من الكمين اتجاه المدينة.

وأضاف البيان أنه على الفور، قام الضابط بإخطار غرفة عمليات النجدة وتم النشر عن السيارة المشتبه فيها، وتتبع خط سير هروبهم لتضييق الخناق على مستقليها، وضبطهم ــ حيث وجهنا جميع الدوريات والأقوال الأمنية بمطاردة السيارة وتتبعها، وأثناء قيام سيارة الدورية الأمنية التابعة لقسم شرطة ثان بتمشيط دائرة القسم للبحث عنها، شاهدوا السيارة المشتبه فيها بناحية شارع الثلاثينى ــ دائرة القسم ، فقامت بمطاردتها إلا أن قائدها حال مشاهدته لسيارة الشرطة لاذ بالفرار مسرعاً فى محاولة للهرب، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده، واصطدامه بأحد أعمدة الإنارة بالجزيرة الوسطى للطريق، وتمكنت القوة من ضبط السيارة ومستقليها.

وانتقل اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إلى محل ضبط السيارة، وأشرف على قيام فريق الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بأعماله لاستخراج الشخص المصاب من داخل السيارة مستخدمين الأدوات والمعدات اللازمة وتبين أن مستقليها كل من " محمد أنور " 25 عاما، عامل بناء مقيم المجاورة الخامسة ــ العاشر من رمضان الشرقية، مصابا بـ ( كدمات وسحجات بالوجه والرأس ) سائق السيارة، و" أحمد .ع" 39 عاما، سمسار مقيم الحى المتميز ــ الشروق ــ القاهرة، مصاب بـ ( كسر مفتوح بالحوض وكسر بعظمة الفخذ الأيسر، جرح قطعى بالقدم اليمنى )، وتم نقلهما إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج اللازم، وتقرر خروج الأول عقب تلقيه العلاج ، وتم حجز الثانى بالمستشفى وتعيين الحراسة اللازمة عليه و" محمود. س. ح" 22 عاما عامل بناء مقيم بحى أبورفاعى ــ الشيخ زويد ــــ شمال سيناء.

وبمناقشة قائد السيارة علل هروبه من الكمين خشية ضبط أحد مرافقيه لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى عدة أحكام قضائية.

بالكشف الفنى عن المتهمين تبين أن المتهم الثانى مطلوب التنفيذ عليه فى القضايا الآتية 3380 لسنة 2011 جنح قسم الشروق ، والمقضى فيها حضورياً بالحبس سنة بتهمة " تبديد " و 5723 لسنة 2014 جنح قسم الشروق ، والمقضى فيها غيابياً بالحبس 3 سنوات بتهمة " تبديد " و 5796 لسنة 2014 جنح قسم الشروق ، والمقضى فيها غيابياً بالحبس سنتين بتهمة " تبديد " و5906 لسنة 2014 جنح قسم الشروق ، والمقضى فيها غيابياً بالحبس 6 شهور بتهمة " تبديد " .

تم التحفظ على المتهمين والسيارة ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستكمال فحص مستقليها بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطنى بالإسماعيلية.

كما وجه السيد اللواء مساعد الوزير مدير الأمن الشكر والتقدير لجميع القطاعات والأقسام المشاركة فى واقعة الضبط من اليقظة التامة وسرعة الانتقال والروح المرتفعة التى يعملون بها حفاظا على أمن البلاد واستقرارها .

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