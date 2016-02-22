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بالصور .. محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الرمال السوداء بالبرلس

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بالصور .. محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الرمال السوداء بالبرلس بالصور .. محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الرمال السوداء بالبرلس
تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، مشروع الرمال السوداء بالبرلس، ومواقع الكثبان الرملية والتحضير لعمل الشركة المصرية للرمال السوداء بالبرلس، مع إحالة عدد من المسئولين للتحقيق لسوء الخدمات.

قال محافظ كفرالشيخ، إن البرلس بها كميات هائلة من الكثبان الرملية المنتشرة على ساحل البحر المتوسط من برج البرلس حتى شرق مصيف بلطيم، مشيراً إلى أن متوسط المعادن الثقيلة فى الرمال السوداء فى مناطق كثيرة يتراوح ما بين 1% إلى 7%، إلا أن هذه النسبة قد تصل فى منطقة البرلس إلى حوالى 80% تقريباً، مما يؤكد العائد الاقتصادى العالى جدا من الاستخدام الأمثل لهذه الرمال السوداء .

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن هذه المنطقة تعتبر مصدراً ذات الأهمية الاقتصادية التى يمكن أن تعود على بالملايين من الدولارات، لافتاً إلى أن استغلالها يوفر علينا ملايين من العملات الصعبة التى تنفقها الدولة فى استيراد المعادن مثل الزيركون، وهو أحد العناصر الأساسية فى صناعة السيراميك التى تزدهر بها مصر، بالإضافة إلى معادن أخرى، منها الحديد والجرانيت والمونازيت والتيتانيوم، الذى يستخدم فى صناعة أجسام الطائرات.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة عضو مؤسس فى هذه الشركة برأس مال مصرى خالص، موضحا أن الشركة ستوفر المئات من فرص العمل لأبناء المحافظة، وأن الرمال السوداء الموجودة فى أى محافظة من المحافظات سيكون لمحافظة كفر الشيخ نصيب منها يعود اقتصاديا على أبناء المحافظة.

ودعا محافظ كفرالشيخ، أهالى البرلس إلى التعاون للحفاظ على هذه الثروة القومية العملاقة من الرمال السوداء فيما حذر المخالفين للحد من أى ممارسات مخالفة من شأنها الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد.
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-محافظ-كفرالشيخ-يتفقد-مشروع-الرمال-السوداء-بالبرلس-(4)

-محافظ-كفرالشيخ-يتفقد-مشروع-الرمال-السوداء-بالبرلس-(5)

-محافظ-كفرالشيخ-يتفقد-مشروع-الرمال-السوداء-بالبرلس-(6)
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