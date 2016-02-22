أخبار عاجلة

«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
«سوبارو» تعالج أخطائها بتطوير سياراتها الموجودة في الأسواق -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... في المدرسة زمان كان في واحدة صاحبتي بتفتي على طول وتحكي موقف كوميدي -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... إحنا شعب بيحب يفتي " الناس مقامات " -
بيومي أفندي - موقف كوميدي لـ بيومي فؤاد وهو بيقدم يسرا اللوزي " إتخضيتي ليه .. أصلك بتخوف " -
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بالصور.. ولادة طفل بدون عيون وبشفة أرنبية وعيوب خلقية بالمخ والعمود الفقرى

Google+ Print
بالصور.. ولادة طفل بدون عيون وبشفة أرنبية وعيوب خلقية بالمخ والعمود الفقرى بالصور.. ولادة طفل بدون عيون وبشفة أرنبية وعيوب خلقية بالمخ والعمود الفقرى
فى حالة نادرة وتعد الأولى من نوعها شهدت محافظة القاهرة ولادة طفل بدون ولديه عدد من العيوب الخلقية، وأكد الطبيب المتابع للحالة أنها لم تجتمع فى طفل قبله.

طفل بدون عيون، اخبار الصحة، حالة نادرة، عيوب خلقية (1)
>

طفل بدون عيون

وقال الدكتور عمرو عباسى، استشارى النساء والتوليد والعقم بالمركز القومى للبحوث والطبيب المتابع للحالة، إنه لاحظ من سونار ثلاثى ورباعى الأبعاد خلال زيارة المتابعة للأم، إن الجنين ليس له عينين نهائيًا ولا وجود لعدسة العين وأن الجلد يغطى هذا المكان، بالإضافة لعدد من العيوب الخلقية التى تضمنت إصابته بالشفة الأرنبية وقصور الأطراف باليدين والرجلين وعيوب خلقية فى القلب والعمود الفقرى والضلوع أيضًا، وذلك بخلاف إصابته بضمور المخ، وهو الأمر الذى جعل الطبيب المتابع للحالة يسرع فى توليد الأم بعد 18 أسبوع فقط، ولكن الطفل مات فور ولادته بسبب إصابته أيضًا بضمور فى المخ.

طفل بدون عيون، اخبار الصحة، حالة نادرة، عيوب خلقية (3)
>

حالة الطفل ذات العيوب الخلقية المتعددة

وأضاف عباسى، أن الطفل كان محكومًا عليه بالموت من قبل ولادته، وليس له أى فرصة للحياة، مؤكدًا أن أسباب ما حدث لهذه الحالة، نتيجة لزواج الأقارب، متابعًا أن العيوب الخلقية زادت مؤخرًا بسبب زواج الأقارب وعوادم المصانع وتعرض الحامل لمواد كيميائية تؤثر على الجنين.

طفل بدون عيون، اخبار الصحة، حالة نادرة، عيوب خلقية (2)
>

قصور فى الأطراف

طفل بدون عيون، اخبار الصحة، حالة نادرة، عيوب خلقية (4)
>

الطفل فى شاشة السونار قبل ولادته


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه