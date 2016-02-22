بالصور.. ولادة طفل بدون عيون وبشفة أرنبية وعيوب خلقية بالمخ والعمود الفقرى

فى حالة نادرة وتعد الأولى من نوعها شهدت محافظة القاهرة ولادة طفل بدون عيون ولديه عدد من العيوب الخلقية، وأكد الطبيب المتابع للحالة أنها لم تجتمع فى طفل قبله.



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طفل بدون عيون

وقال الدكتور عمرو عباسى، استشارى النساء والتوليد والعقم بالمركز القومى للبحوث والطبيب المتابع للحالة، إنه لاحظ من سونار ثلاثى ورباعى الأبعاد خلال زيارة المتابعة للأم، إن الجنين ليس له عينين نهائيًا ولا وجود لعدسة العين وأن الجلد يغطى هذا المكان، بالإضافة لعدد من العيوب الخلقية التى تضمنت إصابته بالشفة الأرنبية وقصور الأطراف باليدين والرجلين وعيوب خلقية فى القلب والعمود الفقرى والضلوع أيضًا، وذلك بخلاف إصابته بضمور المخ، وهو الأمر الذى جعل الطبيب المتابع للحالة يسرع فى توليد الأم بعد 18 أسبوع فقط، ولكن الطفل مات فور ولادته بسبب إصابته أيضًا بضمور فى المخ.



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حالة الطفل ذات العيوب الخلقية المتعددة

وأضاف عباسى، أن الطفل كان محكومًا عليه بالموت من قبل ولادته، وليس له أى فرصة للحياة، مؤكدًا أن أسباب ما حدث لهذه الحالة، نتيجة لزواج الأقارب، متابعًا أن العيوب الخلقية زادت مؤخرًا بسبب زواج الأقارب وعوادم المصانع وتعرض الحامل لمواد كيميائية تؤثر على الجنين.



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قصور فى الأطراف



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الطفل فى شاشة السونار قبل ولادته