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ضبط 50 شجرة بانجو بأرض مزروعة بالقمح فى مركز المحلة

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ضبط 50 شجرة بانجو بأرض مزروعة بالقمح فى مركز المحلة ضبط 50 شجرة بانجو بأرض مزروعة بالقمح فى مركز المحلة
ضبطت المباحث الجنائية بالمحلة الكبرى فى محافظة الغربية، فلاحا لزراعته أشجار البانجو المخدر وسط زراعات القمح بقرية ميت الليت التابعة لمركز المحلة، وتم ضبط 50 شجرة بانجو طول الشجرة 30 سم.

كانت معلومات قد وردت للرائد محمد عيسوى رئيس مباحث مركز المحلة بقيام "مسعد.ا.ا" بزراعة أشجار البانجو المخدر وسط زراعات القمح بقطعة أرض بقرية ميت الليت دائرة المركز.

وبعرض المعلومات على اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى شكل فريق بحث تحت إشرافه قاده العميد حلمى أبو الليل رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، ضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والمقدم أحمد كوهيه مفتش مباحث مركز المحلة وضباط مباحث مركز المحلة، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتفتيش الأرض تم ضبط 50 شجرة من نبات البانجو المخدرة طول الشجرة 30سم وتحفظت المباحث على المضبوطات.

تحرر محضر عن الواقعة بمركز شرطة المحلة وأخطر اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، وباشر أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة التحقيقات مع المتهم.

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