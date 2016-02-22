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تأجيل محاكمة 104 متهمين بأحداث "بولاق أبو العلا" لـ 24 مارس

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تأجيل محاكمة 104 متهمين بأحداث "بولاق أبو العلا" لـ 24 مارس تأجيل محاكمة 104 متهمين بأحداث "بولاق أبو العلا" لـ 24 مارس
أجلت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى، جلسة محاكمة 104 متهمين، بأحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة، لجلسة 24 مارس المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.
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