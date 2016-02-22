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إصابة "نقيب شرطة" بكسر فى الذراع خلال حملة مرورية بدمنهور

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إصابة "نقيب شرطة" بكسر فى الذراع خلال حملة مرورية بدمنهور إصابة "نقيب شرطة" بكسر فى الذراع خلال حملة مرورية بدمنهور
أصيب قبل قليل نقيب شرطة، بإدارة مرور البحيرة، بكسر فى الذراع، بعد أن اصطدم به شخصان يستقلان دراجة بخارية خلال محاولتهما الفرار من كمين مرورى بشارع عبد السلام الشاذلى بدمنهور.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من المقدم حسن عيد رئيس العمليات بإدارة مرور البحيرة يفيد إصابة النقيب عبد الله عمارة أحد ضباط العمليات التابعين لإدارة المرور بكسر فى الذراع أثناء تأدية عمله بمدينة دمنهور .

انتقل على الفور لمكان البلاغ اللواء هانى خير مدير مرور البحيرة، والمقدم أمير السعدنى رئيس مباحث المرور، وتمكنا من ضبط المتهمين مرتكبى الواقعة، والدراجة البخارية المستخدمة فى الواقعة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

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