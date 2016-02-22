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ضبط عاطلين تجار مخدرات بحي النور بشرم الشيخ

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ضبط عاطلين تجار مخدرات بحي النور بشرم الشيخ ضبط عاطلين تجار مخدرات بحي النور بشرم الشيخ
تمكنت مباحث قسم شرم الشيخ من ضبط متهمان يتاجرا فى المواد المخدرة بمنطقة حى النور.

كان اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء إخطارا من العميد أحمد فاروق القرن مدير البحث الجنائى يفيد بضبط متهمان يتاجرا بالمواد المخدرة الحشيش.

كانت قد وردت معلومات للعميد أحمد عبد العزيز مأمور قسم أول شرطة شرم الشيخ بوجود عناصر خارجه عن القانون يتاجرون بالمواد المخدره وعلى الفور قامت حمله موسعه من ضباط وأفراد مباحث قسم أول شرطة شرم الشيخ.

تمكنت الحمله من ضبط أ.م.م 27 سنه وع. ص.ع 28 سنه مواليد الشرقية بتهمة الاتجار وكان بحوزتهم قرش ونصف حشيش ومبلغ 800 جنيه وسيارة لانوس و2 تليفون محمول يستخدموها فى توزيع المواد المخدره على عملائهم بمواجهتهم اعترف وتم تحرير محضر رقم 786 لسنة 2016 وتم احالتهم على المستشار عمر شاهين رئيس النيابة الذى أمر بالتحقيق مع المتهمين بمعرفة المستشار خالد الجوهرى وكيل النيابه العامه فأمر المستشار إسلام عيد مدير النيابه شرم الشيخ بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق والتحفظ على السيارة والمضبوطات.

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مصر 365