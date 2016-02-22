جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا بحوزته كمية كبيرة من ساعات التجسس المحظورة

تمكنت الإدارة الثالثة بجمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، من ضبط كمية كبيرة من ساعات التجسس المحظور دخولها البلاد بحوزة راكب مصرى قادم من الكويت.

وقال مصدر جمركى بالمطار، إنه أثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة الخطوط الكويتية اشتبه مأمور اللجنة الجمركية محمد يوسف فى الراكب وبتفتيش حقائبه بواسطة ممدوح عبد الرءوف ومحمود حسب مأمورى الضبط تحت إشراف أحمد حسانين مدير الحركة عثر بداخلها على كمية كبيرة مِن ساعات التجسس المحظورة.

وبالعرض على إبراهيم عبد اللطيف مدير عام جمارك مطار القاهرة، أمر بتحرير محضر للراكب وحجز المضبوطات بوديعة الجمارك واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.