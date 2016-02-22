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مصرع عامل محارة وإصابة شقيقه إثر سقوطهما من الدورالـ 11 بكفر الشيخ

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مصرع عامل محارة وإصابة شقيقه إثر سقوطهما من الدورالـ 11 بكفر الشيخ مصرع عامل محارة وإصابة شقيقه إثر سقوطهما من الدورالـ 11 بكفر الشيخ
قررت نيابة كفر الشيخ برئاسة المستشار أحمد عبدالحى، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، التصريح بدفن جثمان عامل محارة لقى مصرعه وأصيب شقيقه إثر حادث سقوطهما من الدور الـ 11 بعمارة تحت الإنشاء بحى الضرائب بمدينة كفرالشيخ.

وكان اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ ، تلقى إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتلقى شرطة النجدة بلاغاً بسقوط عامل وشقيقه من الطابق الـ11 من عمارة تحت الإنشاء، فانتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن العامل لقى مصرعه بينما أصيب شقيقه بإصابات متفرقة.

انتقل المقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، إلى موقع الحادث، وتبين أن العاملين كانا يعملان فى عمارة تحت الإنشاء فى حى الضرائب، وسقطا عقب سقوط "السقالة" بهما حسب شهود العيان، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، والمصاب إلى المستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واستدعاء صاحب العمارة.
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