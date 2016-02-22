بالصور.. جمارك مطار القاهرة تُحبط تهريب كمية كبيرة من أدوية السرطان

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة باهظة الثمن، من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان، بحوزة راكب مصرى قادم من الكويت.

وقال مصدر جمركى بالمطار، إنه أثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية المتبعة على ركاب طائرة الخطوط الكويتية اشتبه مأمور اللجنة الجمركية محمد يوسف فى الراكب وبتفتيش أمتعته بواسطة محمد فيصل ومحمود حسب مأمورا الضبط، تحت إشراف سيد ممدوح مدير الحركة، عثر بداخلها على كمية كبيرة من أدوية علاج السرطان.

وعرض محمد مصطفى مدير الإدارة وحسن السيد نائب مدير الإدارة، الأمر على إبراهيم عبد اللطيف مدير عام جمارك مطار القاهرة، وأمر بتحرير محضر للراكب، وحجز المضبوطات بوديعة الجمارك واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

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