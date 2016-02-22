صور| عمرو موسى وحمدى قنديل و الفقى يشاركون فى عزاء «هيكل‎»

شارك عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية سابقا، والدكتور مصطفى الفقى وأمين أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق فى مراسم عزاء الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل بمسجد عمر مكرم. كما شارك الإعلامى حمدى قنديل والنائب محمد السويدى ومحمود بدر والإعلامى حسين عبد الغنى.

يذكر أن الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، عقد وافته المنية عن عمر يناهز الـ92 عاماً، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة، ويعتبر “هيكل” أحد أهم الصحفيين والكتاب فى تاريخ مصر على الإطلاق.

المراسل – عمر جمال