أخبار عاجلة

«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
«سوبارو» تعالج أخطائها بتطوير سياراتها الموجودة في الأسواق -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... في المدرسة زمان كان في واحدة صاحبتي بتفتي على طول وتحكي موقف كوميدي -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... إحنا شعب بيحب يفتي " الناس مقامات " -
بيومي أفندي - موقف كوميدي لـ بيومي فؤاد وهو بيقدم يسرا اللوزي " إتخضيتي ليه .. أصلك بتخوف " -
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير الداخلية: أقبل رأس أي مواطن تعرض لإساءة من جانب تجاوزات فردية من رجل شرطة

Google+ Print
وزير الداخلية: أقبل رأس أي مواطن تعرض لإساءة من جانب تجاوزات فردية من رجل شرطة وزير الداخلية: أقبل رأس أي مواطن تعرض لإساءة من جانب تجاوزات فردية من رجل شرطة

وزير الداخلية يُقبل رأس والد القتيل

أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار إنه التقي والد القتيل الذي قتل على يد أحد أمناء الشرطة; لتوصيل رسالة أولا إلى رجال الشرطة بأهمية التعامل الإنساني والتعامل الجيد مع المواطنين ومراعاة مشاعرهم، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت أحداث أدت إلى اهتزاز ثقة المواطنين بجهاز الشرطة, وأنه كان لابد من التأكيد على أهمية ثقة المواطن في جهاز الشرطة كون المواطنين هم الظهير الحقيقي لأداء رسالة الشرطة والداعم لها والمؤيد للجهود الموجودة.

وأضاف عبدالغفار أنه “يقبل رأس أي مواطن تعرض لإساءة من جانب تجاوزات فردية من رجل شرطة”, مؤكدا أن من يقوم بذلك قله داخل أوساط الشرطة وأن غالبية رجال الشرطة من الشرفاء وهم على خط المواجهة الأول ضد الارهاب في سيناء وغيرها و99 % من أمناء الشرطة من الشرفاء وأن الوزارة تسعى من خلال كافة التشريعات لضبط العلاقة بين الشرطة والمواطنين وأن التشريعات ستشمل جميع فئات جهاز الشرطة وليس الأمناء فقط .

وتابع عبدالغفار إننا نعيد صياغة القواعد التي يجب عليها تسلم رجال الشرطة السلاح كعهدة شخصية وهو أمر تطلبه الفترة الأخيرة وما شهدتها المرحلة من أحداث وأن غالبية الشرطة كانوا مستهدفون من الإرهاب وعلى ذلك تم وضع قواعد جديدة لبيان ما هو مؤهل ومن ليس مؤهلًا من رجال الشرطة ووضع قواعد جديدة لحمل السلاح كعهدة شخصية.

وأكد وزير الداخلية أن رجل الشرطة هو أحد أفراد الشعب المصري تطبق عليه القوانين والتشريعات لكنه يؤدي مهمة خاصة، لذلك يجب أن تشمله بعض التعديلات المنفصلة التي يمنحها القانون وتحتاج قوانين وتعديلات متصلة لتحديد هذه الصلاحيات بشكل لا يؤدي إلى التوسع فيها أو سوء استغلالها.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا