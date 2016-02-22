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«صلاح» و«النني» ضمن التشكيلة المثالية للمحترفين الأفارقة هذا الأسبوع

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«صلاح» و«النني» ضمن التشكيلة المثالية للمحترفين الأفارقة هذا الأسبوع «صلاح» و«النني» ضمن التشكيلة المثالية للمحترفين الأفارقة هذا الأسبوع

صلاح والنني

أختار موقع ستارأفريكا نجم منتخب ولاعب روما الايطالى ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الافارقة المحترفين فى اوروبا هذا الاسبوع.

وجاء اختيار محمد صلاح بعد المستوى الرائع الذى قدمه الفرعون المصرى فى لقاء روما أمام باليرمو مساء امس ونجاحه فى تسجيل هدفين من خمسة اهداف فاز بها روما احدهما هدف رائع اشادت به كافة وسائل الاعلام الأوروبية .

كما ضمت التشكيلة نجم منتخب مصر ونادى أرسنال الانجليزى محمد الننى بعد المستوى المتميز الذى قدمه فى لقاء فريقه ارسنال امام هال سيتى فى الدور ثمن النهائى لكأس انجلترا رغم انتهاء اللقاء بالتعادل السلبى وانتظار حسم المتأهل لدور الثمانية فى لقاء الاعادة فى مدينة هال.

وضمت القائمة هذا الاسبوع فى في حراسة المرمى الكاميروني كاميني (ملقا الاسباني). وفى خط الدفاع , المالي سيديبي (ليل الفرنسي) – المغربي دا كوستا (اولمبياكوس اليوناني) – الجزائري كارل مجاني (ليفانتي الاسباني) – الكامروني فايي (ستوندار البلجيكي).

وتكون خط الوسط من الغيني دياوارا (بولونيا الايطالي) – المصري محمد النني ( أرسنال الانجليزي ) – الجزائري بودبوز (مونبيلييه الفرنسي).

وتكون خط الهجوم من المصري محمد صلاح ( روما الايطالي ) -النيجيري ايمينيكي (وست هام) – الجابوني اوبامييانج (دورتموند الألماني).

وهذا الأسبوع شهد تألق عدة لاعبين و لكن اختار الموقع المهتم بالكرة الافريقية النجم المصري محمد صلاح لاعب روما الايطالي نجم الاسبوع و ذلك بعد مردوده الكبير ضد باليرمو في اطار الجولة 26 من الدوري الايطالي.

وقد رفع صلاح رصيده من الأهداف مع روما لتسعة أهداف هذا الموسم في الدوري وقد تمكن فريق الذئاب من تحقيق الفوز الخامس على في البطولة ليحافظ الفريق على مركزه الرابع برصيد 50 نقطة.

 

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