كتالوج في الجول – كيف تلعب بطريقة ' المهندس ' رفعت الفناجيلي

عُرف عن رفعت الفناجيلي لاعب الأهلي السابق أنه كان من أصحاب التسديدات القوية وأحد أبرز اللاعبين في رؤيته للملعب وكان أحد أهم أسباب فوز الأهلي بكأس مصر في عام 1966.

فكيف تلعب بطريقة مدفعجي الأهلي السابق في ست خطوات؟ ينقل FilGoal.com كتالوج الفناجيلي الذي جاء في كتاب "الفانلة الحمراء بطل الكأس" والذي صدر عام 1966 بمناسبة فوز الفريق بلقب المسابقة الأقدم في مصر.

ووصف الفناجيلي في تلك الجزئية من الكتاب بإنه "المهندس، نظرا لأنه يرسم الخطط الماكرة ويرسل تمريرات قاتلة سجل منها الأهلي الفوز في الكثير من المباريات".

هذا بالإضافة لكون النقاد الرياضيين في ذلك الوقت يعتبروه"أفضل لاعب مصري خلال تلك الفترة حيث يتوفر فيه الذكاء والمهارات الأساسية ودقة التسديد".

الركض بالكرة

أول شيء يمتاز به الفناجيلي هو قدرته على الركض بالكرة مع النظر للملعب لمعرفة أماكن تمركز زملائه ومنافسيه.

فهو يستطيع الركض بالكرة بجزء القدم الأمامي الداخلي، أو الأمامي الخارجي والنظر للملعب من أجل تمرير الكرة بعد ذلك.

استخدام باطن القدم

يتميز الفناجيلي بإتقانه تسديد الكرة بباطن القدم، وهو أحد أنسب أجزاء القدم للعب الكرة نظرا لقدرتها على مساعدة اللاعب في التحكم بها وتوجيهها بدقة في التمريرات القصيرة والمتوسطة مع التسديد أيضا.

استقبال الكرة

يجب أن يتميز اللاعب بقدرة كبيرة على استقبال الكرات العالية والأرضية وأن يتوقع مكان التمريرات القادمة له.

كتم الكرة

كتم الكرة لاستقبالها بشكل جيد، فالفناجيلي كان يستطيع كتم الكرة بباطن القدم عندما تكون هي بعيدة عنه بمسافة متر تقريبا وعلى ارتفاع وسط.

أو يقوم بكتمها بالصدر عندما ترتفع الكرة عن مستوى القدم ولا تصل في ارتفاعها إلى مستوى الرأس.

استخدام كل أجزاء الجسم

يستطيع الفناجيلي استخدام كل أجزاء جسمه من أجل استقبال الكرة، فعلى سبيل المثال عندما لا يستطيع العودة للخلف لاستقبالها.

يقوم باستخدام فخذه ليستقبل الكرة ثم يقوم بالتمويه بجمه ليخدع المنافس.

استقبال الكرة بالرأس

وصف الفناجيلي بأنه أحد أفضل اللاعبين العرب خلال تلك الفترة الذين يجيدون استقبال الكرة بالرأس وهو أمر لا تجده إلا عند اللاعبين الذين يتميزون بدرجة عالية من المهارة.