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على عهدة "ديلى ميل".. وزن شريك حياتك يحدد محيط خصرك

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على عهدة "ديلى ميل".. وزن شريك حياتك يحدد محيط خصرك على عهدة "ديلى ميل".. وزن شريك حياتك يحدد محيط خصرك
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أكدت أن شريك الحياة له تأثير كبير على محيط خصرك، قد يفوق تأثير الجينات وأسلوب الحياة بمعنى أنه إذا ارتبط الرجل بسيدة ذات وزن كبير يصاب بالسمنة والعكس صحيح وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة.

وأوضح الباحثون أن نمط الحياة فى الزواج بما يشمل من نظام غذائى وممارسة للرياضة له تأثير أكبر بكثير على الإصابة بالسمنة عن العادات السابقة على الزواج.
>وأشار الباحثون فى جامعة أدنبرة إلى أن تغيير نمط الحياة فى مرحلة البلوغ يمكن أن يكون له تأثير كبير فى معالجة السمنة أو تفاقمها، بغض النظر عن الجينات الخاصة بالشخص وهذا ما يحدث فى الزواج.

وأضاف البروفيسور كريس هالى رئيس وحدة علم الوراثة البشرية فى مجلس الأبحاث الطبية والبحثية بأدنبرة قائلا: حتى الناس الذين ينتمون لأسر لديها تاريخ فى السمنة يمكن أن يقل لديهم الخطر من خلال تغيير عاداتهم الحياتية.

الدراسة نشرتها مجلة “PLOS ONE” بقسم علم الوراثة، ونشر نتائجها مؤخرًا موقع صحيفة ديلى ميل البريطانية.
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