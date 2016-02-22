أخبار العراق اليوم.. مقتل 46 داعشيا شرقى الرمادي بالعراق

أخبار العراق اليوم

تناولت أخبار العراق اليوم الاثنين مقتل 46 داعشى شرقى الرمادي، كما ركزت أخبار العراق اليوم تنفيذ قوات التحالف الدولى 19 ضربة جوية ضد داعش فى العراق.>قتل 46 عنصرا من أفراد تنظيم "داعش" خلال صدّ هجوم للتنظيم على الطريق الدولي السريع شرق الرمادي، حسبما أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، الاثنين.

ووفق المحلاوي شن تنظيم "داعش"، صباح الاثنين، هجوما على مقر عسكري تابع للفرقة العاشرة في منطقة الحامضية على الطريق الدولى السريع شرق الرمادي منطلقا من منطقة البوعبيد شرقي الحامضية.

أخبار العراق اليوم

>وقال بيان لقوة المهام المشتركة التى تقود العمليات ضد تنظيم داعش إن طائرات التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة نفذت 19 ضربة جوية ضد التنظيم المتشدد فى العراق وسوريا. وأضاف البيان الصادر اليوم الاثنين أن 14 غارة نُفذت فى سوريا تركزت قرب الحسكة حيث أصابت خمس وحدات تكتيكية لتنظيم داعش ودمرت 4 مبان و4 مركبات، وتابع البيان أن خمس ضربات قرب الفلوجة والموصل والرمادى وسنجار فى العراق أصابت وحدات تكتيكية ضمن أهداف أخرى .