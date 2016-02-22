ننشر نص وثيقة لبنان للوفاء للإجماع العربى للحفاظ على الهوية العربية

تضمنت وثيقة الوفاء للإجماع العربى التى دعا لها رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريرى جميع اللبنانيين التوقيع عليها 3 بنود تهدف إلى الحفاظ على الهوية العربية اللبنانية ورفض اختطاف إيران لقراره وفرض السيطرة واليهمنة عليه بالإضافة إلى دعوة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين عدم التخلى عن لبنان والأستمرار فى دعمه، وإلى نص الوثيق.

حفاظاً على المصلحة اللبنانية العليا، وانطلاقاً من مسؤولية لبنان بصفته عضواً مؤسساً لجامعة الدول العربية، نحن الموقعين على هذه الوثيقة الوطنية، نؤكد على:

أولاً: التزام لبنان، شعباً ودولةً، بموجبات الإجماع العربى.

ثانياً: رفض الحملات المشوّهة لصورة لبنان والمسيئة لعلاقاته الأخوية مع أشقائنا فى المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ثالثاً: مناشدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة دول مجلس التعاون الخليجى عدم التخلى عن لبنان والاستمرار فى دعمه واحتضانه.

سيبقى لبنان نموذجاً للعيش المشترك، وفياً لانتمائه العربى، وقوياً فى حرصه على استقلال دولته وقرارها الحر.

سعد الحريرى يدعو اللبنانيين للتوقيع على وثيقة الوفاء للإجماع العربى