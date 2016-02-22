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وزير الخارجية السعودى: مباحثاتى مع عمر البشير تناولت الأوضاع بالمنطقة

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وزير الخارجية السعودى: مباحثاتى مع عمر البشير تناولت الأوضاع بالمنطقة وزير الخارجية السعودى: مباحثاتى مع عمر البشير تناولت الأوضاع بالمنطقة

> أكد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير أن مباحثاته مع الرئيس السودانى عمر البشير اليوم الإثنين بالخرطوم، تناولت الأوضاع فى المنطقة العربية، وبشكل خاص فى اليمن وسوريا وليبيا والصومال.

وأكد الجبير - فى تصريح صحفى قبيل مغادرته الخرطوم عائدا لبلاده، بعد زيارة قصيرة للسودان - تطابق وجهات النظر فى كل القضايا العربية والإسلامية المطروحة بين المملكة العربية والسودان.

وثمن وزير الخارجية السعودي، موقف السودان ومشاركته فى تحالف "عاصفة الحزم" فى اليمن، ومشاركته فى التحالف الإسلامى لمحاربة الإرهاب.

من جانبه، قال وزير الخارجية السودانى الدكتور إبراهيم غندور أن مباحثات الجبير مع الرئيس البشير تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا أن البشير وجه الخارجية السودانية بمواصلة التنسيق والتعاون فى مجال العلاقات مع الرياض فى ملفات الإرهاب وعاصفة الحزم.
>وأشار غندور إلى أن الجبير نقل رسالة من خادم الحرمين الشريفين للبشير تتعلق بذات القضايا، والعلاقات بين البلدين.

وردا على سؤال للصحفيين بشأن إمكانية مشاركة السودان فى عمليات برية فى سوريا، قال غندور "إن ذلك أمر سابق لأوانه.. طالما السودان مشارك فى الحلف الذى تقوده السعودية كل شيء ممكن، لكن هذا الأمر غير مطروح للنقاش فى هذا التوقيت بالذات".

وكان وزير الخارجية السعودى عادل الجبير قد وصل - فى وقت سابق اليوم - إلى العاصمة السودانية، فى زيارة مفاجئة، استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها الرئيس عمر البشير، ونظيره السودانى إبراهيم غندور.

يشار إلى أن السودان يشارك بقوات من الجيش فى مناورات "رعد الشمال" فى منطقة حفر الباطن السعودية ضمن 20 دولة، كما تشارك القوات السودانية - كذلك - ضمن قوات التحالف العربى لاستعادة الشرعية فى اليمن والتى تقودها السعودية، والمعروفة بـ"عاصفة الحزم".
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مصر 365

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