الخارجية تجدد تحذيرها من انتهاك الصيادين للمياه الإقليمية للدول الأخرى

جددت وزارة الخارجية تحذيرها من خطورة انتهاك المياه الإقليمية للدول الأخرى، داعية كافة المواطنين للالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الصيد، خاصة فى ضوء الأوضاع السياسية والأمنية فى المنطقة، والتى تستنفر كافة الأجهزة المعنية بحماية السواحل، وتدعو للتشدد وتغليظ العقوبات على المخالفين.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى، مساء الاثنين، أنه "فى ضوء ما رصدته وزارة الخارجية من تكرار حالات احتجاز صيادين مصريين لاختراقهم المياه الإقليمية السعودية بصورة غير شرعية، فإن القطاع القنصلى بوزارة الخارجية يدعو المواطنين الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الصيد".

نقيب صيادى كفر الشيخ: صرف إعانة عاجلة لأسر 30 صيادا محتجزين بليبيا

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"الخارجية" تتابع حالة احتجاز 4 صيادين مصريين بالمياه الإقليمية السعودية