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وزير الإنتاج الحربى ومصلحى والمستكاوى وعبد النور يشاركون فى عزاء هيكل

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وزير الإنتاج الحربى ومصلحى والمستكاوى وعبد النور يشاركون فى عزاء هيكل وزير الإنتاج الحربى ومصلحى والمستكاوى وعبد النور يشاركون فى عزاء هيكل
وصل، منذ قليل، اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، إلى مسجد عمر مكرم؛ للمشاركة فى عزاء الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، الذى توفى يوم الأربعاء الماضى، بعد صراع طويل مع المرض.

وشارك المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، مساء اليوم الاثنين، فى مراسم العزاء الذى تقيمه أسرة الكاتب الصحفى الكبير الراحل محمد حسنين هيكل "الأستاذ" بمسجد عمر مكرم.

وشارك فى العزاء كل من منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة الأسبق والكاتب الصحفى سعيد الشحات مدير تحرير جريدة اليوم السابع وأيمن الصياد، ورجل الأعمال محمود الجمال وإبراهيم المعلم، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق ومحمد كامل وزير الخارجية الأسبق وسامح عاشور نقيب المحامين وسيد عبد الغنى وضياء رشوان نقيب الصحفيين الأسبق والمنتج محمد العدل.

وشارك أيضًا كل من النائب البرلمانى على مصلحى والإعلامى حسن المستكاوى، وعاصم شلبى رئيس اتحاد الكتاب العرب وجمال زهران.

يذكر أن الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، قد وافته المنية عن عمر يناهز الـ92 عاماً، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة، ويعتبر "هيكل" أحد أهم الصحفيين والكتاب فى تاريخ على الإطلاق.


>وصول نبيل العربى وصلاح منتصر ومحمد عبد القدوس للمشاركة فى عزاء "هيكل"

وصول أبناء محمد حسنين هيكل إلى دار مناسبات عمر مكرم‎ لتلقى عزاء والدهم

إجراءات أمنية مشددة بمحيط مسجد عمر مكرم استعدادا لعزاء حسنين هيكل‎

وفد من مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة يشارك فى عزاء "هيكل" اليوم

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مصر 365

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