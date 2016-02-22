عمرو موسى وحمدى قنديل ومصطفى الفقى وفاروق العقدة يشاركون فى عزاء "هيكل‎"

شارك عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية سابقا، والدكتور مصطفى الفقى وأمين أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق فى مراسم عزاء الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل بمسجد عمر مكرم.

كما شارك الإعلامى حمدى قنديل ومرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى السابق والكاتب عبد الله السناوى وعمار على حسن وفاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق والنائب محمد السويدى ومحمود بدر والإعلامى حسين عبد الغنى.

يذكر أن الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، عقد وافته المنية عن عمر يناهز الـ92 عاماً، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة، ويعتبر "هيكل" أحد أهم الصحفيين والكتاب فى تاريخ مصر على الإطلاق.

وصول نبيل العربى وصلاح منتصر ومحمد عبد القدوس للمشاركة فى عزاء "هيكل"

وصول أبناء محمد حسنين هيكل إلى دار مناسبات عمر مكرم‎ لتلقى عزاء والدهم

إجراءات أمنية مشددة بمحيط مسجد عمر مكرم استعدادا لعزاء حسنين هيكل‎

وفد من مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة يشارك فى عزاء "هيكل" اليوم