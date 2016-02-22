لجنة تحقيق: حكومة سوريا وداعش ترتكبان جرائم ضد الإنسانية

قالت لجنة تحقيق تدعمها الأمم المتحدة اليوم الاثنين أن جرائم الحرب متفشية فى الحرب السورية الدائرة منذ نحو خمس سنوات وإن قوات الحكومة السورية وتنظيم داعش يواصلان ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى ظل غياب تحرك من جانب المجتمع الدولى.

وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة فى أحدث تقرير لها "تتواصل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وللقانون الإنسانى الدولى دون هوادة وتتفاقم بسبب الإفلات الفاضح من العقاب."

وأضافت "لا تزال بنود قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ... لا تلقى اهتماما ودون تنفيذ إلى حد بعيد."

وتابعت تقول "لا تزال القوات الحكومية وداعش ترتكب جرائم ضد الإنسانية. جرائم الحرب متفشية."

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