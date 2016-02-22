أخبار عاجلة

«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
«سوبارو» تعالج أخطائها بتطوير سياراتها الموجودة في الأسواق -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... في المدرسة زمان كان في واحدة صاحبتي بتفتي على طول وتحكي موقف كوميدي -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... إحنا شعب بيحب يفتي " الناس مقامات " -
بيومي أفندي - موقف كوميدي لـ بيومي فؤاد وهو بيقدم يسرا اللوزي " إتخضيتي ليه .. أصلك بتخوف " -
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سعد الحريرى يدعو اللبنانيين للتوقيع على وثيقة الوفاء للإجماع العربى

Google+ Print
سعد الحريرى يدعو اللبنانيين للتوقيع على وثيقة الوفاء للإجماع العربى سعد الحريرى يدعو اللبنانيين للتوقيع على وثيقة الوفاء للإجماع العربى
دعا رئيس وزراء لبنان الأسبق، سعد الحريرى، اللبنانيين بجميع طوائفهم داخل وخارج الأراضى اللبنانية إلى التوقيع على وثيقة التضامن مع الإجماع العربى والوفاء للدول العربية الشقيقة، وتابع: "لتكون مدخلا نحو تصحيح دور لبنان وحماية انتمائه العربى.. ايها اللبنانيون لنوقع جميعاً".

وشدد رئيس وزراء لبنان الأسبق، خلال كلمة له منذ قليل من بيروت، على أن دول مجلس التعاون الخليجى مدت يدها للبنان بالسلام والخير والإعمار، ولم تطلب من لبنان أن تكون ساحة لفلتان السلاح والصراع الطائفى كما فعل البعض.

وتابع: "اليوم نقول للمملكة العربية ودول الخليج أن الأصوات الشاذة التى تتهجم عليكم لا تنطق باسم لبنان، ولا تمثل اللبنانيين، بل أن هؤلاء انقلبوا على العروبة وخرجوا عن الإجماع الوطنى، ولن نعطيها فرصة الاستيلاء على الجمهورية اللبنانية مهما بلغت التحديات ولن نسلم الدولة لأحد".

وأكد "الحريرى" على أن خيار لبنان يتمثل فى العروبة وسيظل الشعب اللبنانى وفياً لعروبته وأشقائه، مشدداً على أن اللبنانيين لن يسمحوا بسقوط وطنهم فى الهوية الإيرانية، وتابع:" نعم لن نسمح بتسليم لبنان لمشروع الفتنة وتقسيم المنطقة".

وناشد "الحريرى" الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، عدم التخلى عن لبنان والاستمرار فى دعمه واحتضانه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة