سعد الحريرى يدعو اللبنانيين للتوقيع على وثيقة الوفاء للإجماع العربى

دعا رئيس وزراء لبنان الأسبق، سعد الحريرى، اللبنانيين بجميع طوائفهم داخل وخارج الأراضى اللبنانية إلى التوقيع على وثيقة التضامن مع الإجماع العربى والوفاء للدول العربية الشقيقة، وتابع: "لتكون مدخلا نحو تصحيح دور لبنان وحماية انتمائه العربى.. ايها اللبنانيون لنوقع جميعاً".

وشدد رئيس وزراء لبنان الأسبق، خلال كلمة له منذ قليل من بيروت، على أن دول مجلس التعاون الخليجى مدت يدها للبنان بالسلام والخير والإعمار، ولم تطلب من لبنان أن تكون ساحة لفلتان السلاح والصراع الطائفى كما فعل البعض.

وتابع: "اليوم نقول للمملكة العربية السعودية ودول الخليج أن الأصوات الشاذة التى تتهجم عليكم لا تنطق باسم لبنان، ولا تمثل اللبنانيين، بل أن هؤلاء انقلبوا على العروبة وخرجوا عن الإجماع الوطنى، ولن نعطيها فرصة الاستيلاء على الجمهورية اللبنانية مهما بلغت التحديات ولن نسلم الدولة لأحد".

وأكد "الحريرى" على أن خيار لبنان يتمثل فى العروبة وسيظل الشعب اللبنانى وفياً لعروبته وأشقائه، مشدداً على أن اللبنانيين لن يسمحوا بسقوط وطنهم فى الهوية الإيرانية، وتابع:" نعم لن نسمح بتسليم لبنان لمشروع الفتنة وتقسيم المنطقة".

وناشد "الحريرى" الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، عدم التخلى عن لبنان والاستمرار فى دعمه واحتضانه.