البرلمان يوافق على أولى مواد لائحة مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، على المادة الأولى من مشروع لائحة مجلس النواب، بإجمالى 350 صوتًا مقابل رفض 2 وامتناع 2.

وتنص على "مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور، ووفقًا لأحكام هذه اللائحة".

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