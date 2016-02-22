والدة الطالب المنتحر بشبرا: والده قيده لاستيلائه على 5 جنيها فشنق نفسه

أكدت "سماح .ى" – ربة منزل- والدة طالب الإعداى المنتحر فى تحقيقات النيابة التى أجراها شريف شحاته مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، اليوم الاثنين، أن ابنها "أحمد.م . ف" 13 سنة – تلميذ بالصف الأول الإعدادى أخذ 5 جنيهات من حقيبتها دون علمها، وعندما سألته أنكر، وعندما حضر والده أخبرته بما فعله ابنهما، فقيده بحبل فى السرير.

وأضافت والدة الطالب المنتحر فى التحقيقات: ابنى اعترف لوالده بأنه أخذ الـ 5 جنيهات وذهب مع أصدقائه ليلعب معهم " بلاى ستيشن" فتركه والده مقيدا فى السرير بالحبل حتى آخر اليوم، وعندما فكت قيوده عادت لتجده قد شنق نفسه بنفس الحبل فى سقف حجرة نومه.

كان المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تلقى بلاغاً من مستشفى المطرية بوصول "أحمد. م.ف.ج" 13 سنة طالب بالصف الأول الإعدادى جثة هامدة، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى، وتم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية.

وبالانتقال والفحص تبين وجود آثار احمرار حول الرقبة، ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى، وبسؤال والده "مطيع. ف.ج" - 38 سنة - عامل بوفيه بشركة مقاولات، أكد قيام ابنه بشنق نفسه بحبل وتعليقه بـ"جنش" المروحة داخل غرفته، بعد معاقبته لابنه لاستيلائه على مبلغ 5 جنيهات من أمه دون علمه.

وبسؤال والدته "سماح. أ.ى" 35 سنة ربة منزل، أيدت كلام زوجها وأكدت تحريات المباحث برئاسة العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، وبإشراف اللواء عرفة حمزة مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية صحة الواقعة وأنه لا توجد شبهة جنائية.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1723 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة، وبعرضه على النيابة العامة أمر شريف شحاتة مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة محمد عبد الرحمن وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامي العام الأول لنيابات جنوب القليوبية بالتصريح بدفن جثة الطالب بعدما أدلت والدته بأقوالها.

- التصريح بدفن جثة طالب شنق نفسه لمعاقبة والده له بعد استيلائه على 5جنيهات