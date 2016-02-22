محررو البرلمان يقررون مقاطعة تغطية أخبار المجلس استجابة لنقابة الصحفيين

قرر المحررون البرلمانيون، منذ قليل، مقاطعة تغطية أخبار المجلس استجابة لبيان نقابة الصحفيين الذى أدان واقعتى النواب محمود خميس وتوفيق عكاشة. وأغلق المحررون شاشات التلفزيون المخصصة للتغطية.

وكانت نقابة الصحفيين، قد دعت الصحفيين داخل البرلمان بالتوقف عن تغطية أعماله فورا لحين التحقيق فى واقعة اعتداء أحد النواب على "محمد طارق" الصحفى بجريدة الوطن، مهيبة بالزملاء الصحفيين بالقيام بدورهم تجاه زملائهم وألا يكونوا طرفا فى الصمت على واقعة إهانة زميل من الزملاء.

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