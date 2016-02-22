تعرف على مدرب الأحمال القادم مع يول.. طور أياكس وطالب بتطبيق ' DNA ' برشلونة

أشادت الصحف الهولندية بالطفرة التي حققها مع أياكس، ونادى باستخدام الأسلوب الذي ساعد برشلونة في السيطرة على أوروبا.. مايكل ليندمان المدرب الذي سيعمل مع مارتن يول في الأهلي.

اقترب الهولندي مارتن يول أكثر من تولي القيادة الفنية للأهلي، في انتظار الجلسة الأخيرة التي ستجمعه بمحمود طاهر رئيس النادي الأحمر في لندن غدا الثلاثاء. ( اقرأ التفاصيل )

وينص الاتفاق بين الأهلي ويول على اصطحاب مدرب مساعد واحد معه هو مدرب أحمال، على أن يكون باقي أعضاء الجهاز المعاون مصريين.

وعلم FilGoal.com أن مدرب الأحمال الذي يريد يول اصطحابه في الأهلي هو مايكل ليندمان الذي عمل معه في توتنام هوتسبرز وهامبورج وأياكس وفولام.

من هو ليندمان؟

يمتلك ليندمان صاحب الـ51 عاما خبرة كبيرة، حتى في العمل في الوطن العربي.

فهو بدأ مشواره مع أهلي طرابلس كمدرب مساعد في موسم 1999-2000.

وبعدها عمل في جراسهوبرز السويسري لأربعة أعوام حتى 2004.

ثم عاد ليندمان من جديد للعمل في الوطن العربي مع فريق الوحدة الإماراتي كمدرب لفريق الشباب لمدة عام، قبل أن يبدأ طفرة كبيرة في مسيرته بالعمل مع مارتن يول.

فليندمان عمل مع يول في توتنام هوتسبرز لثلاثة أعوام، ورحل معه عن الفريق ليعمل مع يانج بويز ثم لوزيرن على التوالي.

كما عمل لفترة مع منتخب بولندا.

وعاد ليندمان من جديد للعمل مع يول في هامبورج ثم أياكس، وأخيرا مع فولام.

أسلوبه في التدريب

يفتخر دائما ليندمان بأنه كان من أول المدربين الذين لجأوا إلى التكنولوجيا في عملهم، ولقياس قدرات لاعبيه.

ويقول ليندمان في تصريحات سابقة: "اعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير في عملي، فهي تستطيع قياس كل شيء وتحدد لك البرنامج الذي تعتمد عليه في إعداد فريقك وإلى أين يستطيع الوصول".

واعتمد ليندمان خلال فترة عمله في أياكس على أجهزة يرتديها اللاعبون لقياس قدراتهم البدنية خلال التدريبات.

وخلال العمل في أياكس، نشرت صحيفة " voetbalinfo" تقريرا عن أن التطور الذي حدث مع الفريق تحت قيادة يول، كان بسبب ليندمان.

صحيح أن أياكس خسر الدوري موسم 2009-2010 تحت قيادة يول بفارق نقطة عن تيفينتي، ولكنه كان أكثر الفرق تسجيلا للأهداف وأيضا أقلهم استقبالا للأهداف.

وبالتأكيد، كان ذلك مميزا لأياكس بعد أن حل ثالثا في موسم 2008-2009 تحت قيادة ماركو فان باستن.

وأشار التقرير إلى أن عمل ليندمان كان عظيما مع أياكس بالنظر إلى أن الفريق خسر لاعبين فقط خلال الفترة الحاسمة من الموسم بسبب الإصابات، عكس العام الذي سبق قدوم يول حيث خسر أياكس 10 لاعبين خلال أخر 3 شهور من الموسم.

وفي يناير 2012، نشرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية تقريرا عن أن لاعبي فولام لا تعجبهم أساليب ليندمان التدريبية.

واحتاج الأمر تدخل المتحدث الرسمي باسم فولام، والذي صرح "نقدم كل الدعم لمايكل ليندمان الذي يحظى بكل احترام وتقدير، فهو لديه سجل تدريبي ممتاز وينال التقدير داخل وخارج فولام".

المميز أيضا في ليندمان، إنه كان قد تحدث عن أهمية استخدام تحليل الحمض النووي (DNA) للاعبين وذلك لمعرفة مدى إمكانية تعرضهم للإصابات خلال الموسم، وهو النظام الذي يبرع فيه الجهاز الطبي لبرشلونة حاليا.

وقال ليندمان في تصريحات لصحيفة " voetbalinfo" في يوليو 2015: "كرة القدم لعبة معقدة، فصحيح أنك تلعب بقدمك ولكنك أيضا تستخدم مهارات أخرى تحتاج إلى القوة. وهناك عدد من اللاعبين خلقوا يمتلكون قدرة أكبر على التحمل، وغيرهم لا يتمتعون بنفس الشيء".

وتابع "لكنك لو نجحت في الوصول لتحليل الحمض النووي للاعبين، ستستطيع أن تعرف الوقت المناسب وأفضل طريقة للتعامل معهم وتحديد برنامج التدريبات".

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