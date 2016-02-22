تعرف على بدلاء الزمالك أمام الاتحاد.. مدافع واحد وأوراق هجومية قوية

استبعد محمد صلاح المدير الفني لنادي الزمالك الثنائي الشاب باهر المحمدي ومحمد خليفة من قائمة الفريق النهائية لمواجهة الاتحاد ليجلس رمزي خالد وحيدا كمدافع على مقاعد البدلاء.

الزمالك يواجه الاتحاد في لقاء مؤجل من الجولة السابعة بالدوري المصري.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك العديد من الأوراق القوية أمثال محمود عبد الرازق شيكابالا وباسم مرسي وأحمد حمودي وأحمد حسن مكي.

وكان محمد صلاح قد استبعد مصطفى فتحي من قائمة الزمالك الأولية. إلى جانب اعتماده على المهاجم الزامبي إيمانويل مايوكا كأساسي أمام الاتحاد.

وفيما يلي دكة بدلاء الزمالك ضد الاتحاد: محمد أبو جبل - رمزي خالد - إبراهيم عبد الخالق - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد حمودي - باسم مرسي - أحمد حسن مكي.