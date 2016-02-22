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خريطة برامج قناة المحور في انطلاقتها الجديدة

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خريطة برامج قناة المحور في انطلاقتها الجديدة خريطة برامج قناة المحور في انطلاقتها الجديدة

لوجو «المحور» الجديد

كتبت – إنجي لطفي

حصلت وكالة أنباء ONA على صورة من اللوجو الجديد لقناة المحور وتفاصيل خريطة انطلاقها اليوم في ثوب جديد.

اشتملت الخريطة على برنامج ديني للشيخ سالم عبد الجليل المسلمون يتساءلون، كما اشتملت الخريطة على شراء المحور محتوى الجزء الثاني من برنامج ” المسامح كريم” من تقديم جورج قرادحي، وبرنامج ” صولا” من تقديم الفنانة أصالة.

كما تعاقدت المحور مع الفنانة مها أبو عوف وكارم محمود ونورهان ميشيل لتقديم برنامج ”اللمة الحلوة”، وهو برنامج اجتماعي خفيف ويشتمل على فقرات عديدة من بينها فقرة المطبخ والتي ستقدمها الشيف نورهان ميشيل، كما تعاقدت القناة مع إسلام الشاطر على تقديم برنامج رياضي ” ملعب الشاطر”.

وإلى برنامج ” 90 دقيقة” فقد تم الاستقرار على تقديم الإعلامية إيمان الحصري 4 أيام من السبت إلي الثلاثاء، بينما يقدم الإعلامي معتز عبد الفتاح من الأربعاء إلي الجمعة.

وتشمل الخريطة على بقية برامج القناة منها: برنامج “انتباه” من تقديم منى العراقي، وبرنامج ”صباحك عندنا” من تقديم هيثم سعودي وإيمان سليم ودينا يحي، وبرنامج ” دوس بنزين” من تقديم تامر بشير، وتعرض المحور على شاشتها لأول مرة مسلسل هندي: موعد زفاف”.

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