ضبط راكبة بكرسي متحرك تهرب 3755 قرصًا ترامادول بالمطار

نجح أمن مصر للطيران من ضبط مهربة تدعي أنها مريضة وتتحرك على كرسي متحرك، وتحاول تهريب عدد كبير من الأدوية قبيل سفرها إلى أمريكا.

صرحت مصادر بالمطار أن عادل دويدار ضابط الأمن بمصر للطيران، أثناء قيامه بالكشف على حقائب راكبة على جهاز EXRAY لرحلة نيويورك، شك في عبوات دوائية مكتوب عليها فيتامينات وبفتح أحدها تبين أن بداخلها أقراص تشبه مادة مخدرة وعليه قام بفتح العبوات الأخرى تبين أيضًا بداخلها نفس الأقراص، قام بابلاع اللواء طارق زكي مدير رئيس قطاع الأمن بمصر للطيران، الذي قام باستدعاء السلطات المختصة من الشرطة والحجر الصحي.

وتم الإقرار أنها أقراص مادة الترامادول، و قدرت بعدد 3755 قرصًا، تم إلغاء سفر الراكبة وتحويلها للنيابة وصرف مكافأة لعادل دويدار لأنه تمكن من ضبط الراكبة قبل صعودها الطائرة مباشرة.