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كوريا الجنوبية تقدم المشورة لحفظ أمن المفاعلات النووية فى الإمارات

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كوريا الجنوبية تقدم المشورة لحفظ أمن المفاعلات النووية فى الإمارات كوريا الجنوبية تقدم المشورة لحفظ أمن المفاعلات النووية فى الإمارات

> قالت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إنها ستقدم المشورة لدولة الإمارات العربية المتحدة لحفظ أمن أربعة مفاعلات نووية يجرى بناؤها بالبلاد فى أحدث مؤشر على تزايد التعاون بين الجانبين.

وأوضحت وكالة الشرطة الوطنية، حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنها تخطط لإرسال فريق من ضباط الشرطة الحاليين والسابقين إلى موقع محطة لتوليد الكهرباء فى موقع البركة، الذى يبعد نحو 300 كيلومتر غرب أبوظبي.

ويأتى الاتفاق كجزء رئيسى من مذكرة التفاهم الموقعة بين قائد الشرطة الكورية الجنوبية كانغ سين-ميونغ وسيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية فى العاصمة الإماراتية.

يذكر أن الرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون هيه زارت فى العام الماضى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور حفل بمناسبة تنصيب مفاعل نووى كورى الصنع فى محطة للطاقة فى موقع البركة هو الأول من أصل أربعة مفاعلات وفقا للاتفاق الذى شهد تصدير أول المفاعلات النووية الكورية الجنوبية.

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