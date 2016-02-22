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الحكومة اللبنانية تسعى لتحسين العلاقات مع السعودية

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الحكومة اللبنانية تسعى لتحسين العلاقات مع السعودية الحكومة اللبنانية تسعى لتحسين العلاقات مع السعودية
قالت اللبنانية اليوم الاثنين أن من الضرورى إصلاح العلاقات مع وطلبت من رئيس الوزراء تمام سلام إجراء اتصالات لتحقيق ذلك بعد أن علقت الرياض الأسبوع الماضى مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار للجيش اللبنانى.

كانت السعودية علقت المساعدات ردا على عدم إدانة بيروت للهجمات على البعثات الدبلوماسية السعودية فى إيران. وتضم حكومة الوحدة اللبنانية حلفاء وخصوم للسعودية منهم جماعة حزب الله الشيعية.

وقال سلام فى مؤتمر صحفى نقله التلفزيون أن بيان مجلس الوزراء أقر بالإجماع. وأضاف ردا على سؤال عن الهجمات قائلا "ندين أشد الإدانة وأشد الاستنكار" الهجمات التى تعرضت لها البعثات الدبلوماسية السعودية الشهر الماضى.
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