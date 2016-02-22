سعد الحريرى: "عنوان اليوم هو الوفاء للسعودية وسنرد أى إساءة عنها"

قال رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريرى، إن أى إساءة للسعودية تعنى الإساءة للبنان، وهناك من يريد تدمير علاقة بيروت بالأشقاء العرب، وتابع: "عنوان اليوم هو الوفاء للمملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجى.. والوفاء للمملكة يعنى الوفاء للبنان والإساءة للمملكة تعنى الإساءة للبنان".

وأضاف "الحريرى" خلال كلمة له منذ قليل، أن خروج الدبلوماسية اللبنانية عن الإجماع العربى خطيئة يدفع ثمنها لبنان والشعب اللبنانى والمؤسسات العسكرية والأمنية، وخروج البعض عن حدود الأخلاق والمصلحة الوطنية فى مخاطبة الدول الأشقاء جريمة سياسية فى حق الدولة اللبنانية ومصالح اللبنانيين، وتابع: "نحن هنا لنقول بأعلى صوت أن أى إهانة توجه إلى السعودية ودول الخليج العربى سنردها إلى اصحابها ونحن هنا لنؤكد بأعلى صوت أنه لن يستطيع أحد أن يلغى عروبة لبنان وأن مواقع الدولة والمؤسسات الدولية ليست محميات للسياسات الإيرانية".

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