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بالصور.. مدير أمن الغربية: لولا الجيش والشرطة والشعب لكانت مصر مثل سوريا

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تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، مركز تدريب الشرطة بطنطا للوقوف على مدى سير الخطة التدريبية للضباط والأفراد والصف والجنود، وجاهزية قوات التأمين للتصدى لأية تداعيات، وعقد مساعد وزير الداخلية اجتماعا مع 26 ضابطا من ضباط التدريب.

وشدد مدير أمن الغربية على ضرورة تطوير وتفعيل الأكمنة بدائرة المراكز والأقسام وتشغيلها بصورة فعالة، دون تعطيل المواطنين، وحسن معاملتهم دون أى تجاوزات من أى نوع، وحسن معاملة المواطنين وعدم قبول أى تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة معهم، والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف فى استعمال الحق مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان.

وأكد مساعد وزير الداخلية أنه لولا الجيش والشرطة وتعاون الشعب المصرى معهما، لكانت مثل سوريا وليبيا والعراق واليمن، مؤكدا أن خفافيش الظلام تستغل تلك الأزمات للوقيعة بين الشعب والشرطة.

كما قام مدير أمن الغربية بتوعية الضباط بالحالات المحددة قانوناً لاستخدام الأسلحة وحسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم.

وعقب اجتماعه بالضباط عقد مدير أمن الغربية لقاء مع الأفراد والخفراء والمجندين، ووجه بضرورة التواجد بأماكن الخدمات وعدم تركها لأى سبب من الأسباب، والالتزام بحسن المظهر، وارتداء الزى العسكرى على وجه لائق ومشرف، وحسن معاملة المواطنين داخل وخارج العمل باعتبارها سياسة عامة لوزارة الداخلية، وعدم قبول أى تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة معهم، والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف فى استعمال الحق مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان.

وأكد مدير أمن الغربية أن التجاوزات التى تحدث من بعض الأفراد ما هى إلا تجاوزات فردية، مضيفا أنه كلف الضباط فى جميع المراكز بمراقبة تصرفات الأفراد، موضحا أنه سيتم معاقبة من يثبت ارتكابه أفعالا مخالفة، مشددا على ضرورة ضبط النفس وعدم رفع السلاح فى وجه أى مواطن، قائلا: المواطن هو أخوك وأبوك وصديقك وابنك وصاحبك، ولا يمكن أن تستغنى عنه ويحتاج إلى خدمته وحمايته.

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