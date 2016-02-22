«داعش» يعدم 18 عراقيًا من قدامى الشرطة في «الفلوجة» بالعراق

أعدم تنظيم “داعش” الإرهابي المسلح 18 رجلا من قدامى المنتسبين إلى الشرطة في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار شمال غرب العاصمة العراقية بغداد.

> وأعرب مسؤولون محليون عراقيون، حسبما ذكر راديو “سوا” الأمريكي اليوم الاثنين، عن خشيتهم من قيام التنظيم الإرهابي بعمليات إعدام جماعية ردا على قيام بعض أبناء العشائر في المدينة بحمل السلاح بوجه التنظيم.

> جدير بالذكر أن القوات العراقية بمساندة من عشائر الأنبار والحشد الشعبي تفرض حصارا على الفلوجة التي لا يزال عشرات آلاف المدنيين داخلها.