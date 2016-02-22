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غدًا.. تشكيل لجنة خاصة للاستماع لـ«توفيق عكاشة» في إهانتة لرئيس المجلس

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غدًا.. تشكيل لجنة خاصة للاستماع لـ«توفيق عكاشة» في إهانتة لرئيس المجلس غدًا.. تشكيل لجنة خاصة للاستماع لـ«توفيق عكاشة» في إهانتة لرئيس المجلس

الإعلامي توفيق عكاشة

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، على تشكيل لجنة خاصة للتحقيق فيما بدر من النائب توفيق عكاشة من النيل من هيبة وكرامة المجلس .

وسيمثل النائب توفيق عكاشة أمام اللجنة غدا الثلاثاء.

من جانبه رفض توفيق عكاشة القرار واعتبره مخالفا للائحة، فيما أمر عبد العال بإخراجه من القاعة.

وقال عبد العال، عقب انعقاد الجلسة المسائية، اليوم الإثنين، إنه ورد إليه طلب موقع من 1٠٠ نائب يرفضون ما جاء من النائب توفيق عكاشة من عبارة “المجلس ورئيسه جم بالغلط” مما يمثل إهانة المجلس.

وأضاف أن اللائحة القديمة تسمح إما بالتحويل للجنة الشئون التشريعية ولدستورية أو لجنة القيم، ولعدم تشكيلهما، اقترح بأن يتم تشكيل لجنة خاصةإعمالا بالائحةالقديمة.

وعرض عبد العال الامر للتصويت يدويا ، وأعلن موافقةالمجلس بالرغم من تعالى الأصوات داخل القاعة باللجوء للتصويت الاليكترونى.

 

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