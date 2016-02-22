خاص: ناصر القصبي في ألبوم صور نادرة وحكايات تكشف للمرة الأولى

الممثل الكوميدي ناصر القصبي من مواليد مدينة الرياض بتاريخ 28 نوفمبر 1961. خريج كلية الزراعة من جامعة الملك سعود، بدأ مشواره الفني خلال المسرح الجامعي، أما ظهوره الحقيقي فكان من خلال مسرحية "التائة" عام 1984، التي قام ببطولتها مع الفنان راشد الشمراني وأخرجها رشدي سلام. متزوج من الإعلامية بدرية البشر وأنجبا صبيين وبنتاً وهم: راكان، مهند وهالة. ويعتبر من أهم ممثلي الكوميديا في الخليج والوطن العربي.

شكّل مع الفنان عبد الله السدحان ثنائياً ناجحاً وأسسا سوياً شركة "الهدف" للإنتاج الفني والتوزيع، واستمرت شراكتهما على مدى خمسة وعشرين عاماً، قدما خلالها العديد من المسلسلات والمسرحيات الكوميدية، أهمها مسلسل "طاش ما طاش" الذي قدما منه 18 جزءاً ثم انفصلا عن بعضهما عام 2012 بسبب عدم موافقة ناصر على تمثيل أجزاء أخرى.

كان أول مسلسل له "عودة عصويد" عام 1985 بطولة محمد العلي، محمد الطويان، راشد الشمراني ومنى واصف. أما آخر مسلسل له فهو "سيلفي" الذي عرض في شهر رمضان الماضي 2015 والذي حقق نجاحاً منقطع النظير. وننشر صوراً نادرة للفنان ناصر القصبي في ألبوم الذكريات هذا:

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